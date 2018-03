330 43

Economía.- El Pacto de Toledo retoma mañana el debate sobre cómo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones

PSOE y Unidos Podemos esperan una propuesta del Gobierno y más definición de Cs, abierto ahora a volver al IPC como referencia

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo retoma este miércoles, en el marco de la revisión de sus recomendaciones, el debate sobre cómo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y si es factible recuperar el Indice de Precios de Consumo (IPC) como referencia a la hora de subir estas prestaciones.

La recuperación de la inflación y acabar con el actual índice --una fórmula que con los niveles de déficit de la Seguridad Social arroja una subida suelo del 0,25%-- es la postura defendida por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV.

Una mayoría parlamentaria a la que en los últimos días parece sumarse Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, llegó a manifestarse a favor de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, aunque dentro de un programa de reformas tanto de tipo laboral como de conciliación y de fomento de la natalidad.

De hecho, según confirman varias formaciones a Europa Press, es la postura de Ciudadanos la que más expectativa genera, por no haberse posicionado de forma tan definida en este debate concreto del Pacto. Rivera condicionó el apoyo de su formación a la fórmula del IPC a la aprobación de los Presupuestos y a la tramitación de su ley de reformas laborales, y esa es la postura que defenderán este miércoles.

"LE TOCA AL GOBIERNO MOVER FICHA"

"Pero aquí no hablaremos del mundo, hablaremos del poder adquisitivo, y si se pierde o no", replica la portavoz socialista, Mercè Perea, que en declaraciones a Europa Press señala que si no hay acuerdo con mención expresa al IPC en esa recomendación, pedirá un voto particular para someterla a votación en el Congreso.

"¿Puede haber fórmulas mejores? Podemos estar de acuerdo, pero no nos compliquemos. Le toca al Gobierno mover ficha", señala Perea, que espera que el Ejecutivo, a través del PP, lleve a la reunión una propuesta para mejorar la subida del 0,25% y que atienda "a un clamor social que hay que calmar".

Por En Comú Podem, su portavoz en el Pacto, Aina Vidal, no cree que el Gobierno vaya a aceptar la derogación del actual índice --una postura de la que, asegura, su grupo no piensa moverse lo más mínimo--, si bien entiende que el Gobierno se reserva algún tipo de anuncio para la comparecencia de su presidente, Mariano Rajoy, siete días después.

"Habrá que esperar y ver cómo vamos a respirar", señala, antes de recordar que en varias ocasiones el PP ya ha abierto las puertas a un cambio que mejore la revalorización, aunque sólo lo ha hecho ante los medios, y no dentro de la comisión. De hecho, el debate sobre el uso del IPC como referencia provocó que la discusión encallase durante semanas en la primera fase de la revisión de las recomendaciones y acabó por dejarse para más adelante.

VUELTA AL DEBATE TRAS BRONCA PARLAMENTARIA

Sin embargo, la semana pasada la oposición en bloque, a excepción de Cs, reclamó volver a la revalorización, tras el malestar manifestado por los miles de pensionistas en sucesivas protestas. Tras una bronca sesión, la mayoría parlamentaria favorable a cambiar este índice consiguió volver a discutirlo en la próxima sesión.

Otro que en sus últimas manifestaciones ha reclamado una mayor iniciativa al Gobierno es el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que de hecho llegó a registrar una ley para vincular al IPC la subida de las pensiones en 2018, en línea con las iniciativas registradas por Unidos Podemos y PSOE.

El PNV, a través de su portavoz en la comisión, Iñigo Barandiaran, también se ha mostrado partidario de recuperar la inflación como referencia, y de hecho llegó a proponer en el Pacto, aunque sin éxito, una solución intermedia, con subidas acordadas en varios años, y compensar en mejores ejercicios del ciclo económico las subidas que no se pudieran plasmar en otros.



PUBLICIDAD