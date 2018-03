Policía y Guardia Civil aceptan la propuesta de equiparación salarial del Ministerio de Interior

No los he visto mas torpes en mi vida, han abierto e Caja e Pandora. un policía o un giardia civil, sin garduación se va a pone en los 2.000€ netos, no digo que no se se lo merezcan, pero el resto de funcionarios, profesores, médicos, militares, ATS´s, etc. etc. etc. se van a poner el pié de guerra, y con razon, pues muchos con oposiciones que exigen carrera universitaria se van a quedar por debajo de esos sueldos. A no ser que lo han prometido en tres años y piensen que para las próximas elecciones no estarán y les dejan la patata caliente al que venga detrás.



Entre esta medida y los pensionistas van a poner a media España en efervescencia.



En que quedamos,. hay recursos o los hay solo para lo que queremos, porque 700€ de subida al mes que es lo que supone es lo que gana mucha gente al mes trabajando.