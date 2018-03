330 43

Rajoy se compromete a recibir a las camareras de piso en Moncloa y a ampliar su cuadro de enfermedades

6/03/2018 - 17:23

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a recibir en Moncloa a representantes de las camareras de piso para conocer de primera mano los problemas que sufre este colectivo, y ha anunciado que el 22 de marzo se aprobará ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con el fin de atender mejor sus necesidades.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Además, ha afirmado que está dispuesto a ampliar los temas a debate en la mesa del diálogo social de las camareras de piso para intentar resolver el problema.

Así lo ha señalado el presidente del Gobierno este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también ha asegurado que las 'kellys' ('las que limpian') son una "parte esencial del sector turístico", ya que contribuyen a la generación de riqueza y creación de empleo en España.

Rajoy, que ha agradecido a la senadora de Nueva Canarias María José López Santana la formulación de la pregunta, ha apuntado que en el diálogo social se va a tratar con especial relevancia las enfermedades profesionales para incluir, sobre todo, el síndrome del túnel carpiano en el cuadro de enfermedades.

Asimismo, ha afirmado que también se va a abordar la formación profesional en el sector de la hostelería y la prevención de riesgos laborales, incluyendo los riesgos psicosociales. Respecto a la inspección de trabajo, el presidente del Gobierno ha señalado que "probablemente" se tengan que aumentar las plantillas y poner en marcha campañas específicas.

"Estoy dispuesto a tratar estos temas y escuchar todo aquello que tenga que transmitirle al Gobierno y tengo buenas intenciones", ha afirmado Rajoy, tras pedirle a la senadora Santana que "le ayude a intentar solucionar el problema".

Por su parte, Santana ha hecho hincapié en que las camareras de piso cobran entre dos y tres euros por limpiar una habitación que cuesta de media unos 70 euros la noche, lo que, bajo su punto de vista, es "explotación laboral".

Asimismo, ha señalado que este colectivo no puede hacer "huelga a la japonesa" el próximo 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres, como, según Santana, han promovido algunos miembros del PP, porque "la jornada laboral de una camarera de piso es una huelga a la japonesa diaria". Ante esta afirmación, Rajoy ha asegurado tajante: "no me reconozco en la huelga a la japonesa que ha dicho algún miembro de mi partido".

Durante el turno de réplica, la senadora le ha pedido a Rajoy que se comprometa a recibir a las 'kellys' en Moncloa para que le expliquen "el estrés que sufren, el agotamiento, los dolores, en qué condiciones se jubilan o si llegar a la edad de jubilación".

"Apelo al valor que le ha dado hoy al diálogo y a la propuesta que me acaba de hacer", ha apostillado Santana, tras insistir en que el Gobierno debe escuchar y comprometerse con las camareras de piso.

Por su parte, el presidente ha hecho hincapié en que las recibirá en Moncloa y le ha agradecido a Santana que se haya prestado a darle ayuda y le ha reiterado que el Gobierno "va a hacer cosas y a caminar en la buena dirección" en este tema.

Al término de la pregunta, un portavoz cercano a Rajoy ha hablado con la senadora de Nueva Canaria y le ha pedido que le pase los datos referentes a las camareras de piso para emplazarlas la próxima semana a abordar su situación.

