330 43

Rajoy afirma que el debate de pensiones es "lo que más preocupa a los españoles"

6/03/2018 - 16:47

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que afronta "bien" y "animado" el debate de pensiones que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en el Congreso de los Diputados, porque cree que es el debate "que más preocupa a los españoles".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Rajoy antes del inicio de la sesión de control al Gobierno del Senado. Este martes, el Congreso ha confirmado la convocatoria para el 14 de marzo de la comparecencia del presidente para informar en sesión plenaria de los planes del Gobierno sobre el futuro de las pensiones.

Cuando Rajoy anunció el pasado 1 de marzo su intención de comparecer voluntariamente en el Congreso para abordar este tema, Rajoy aseguró que "entendía perfectamente" las reivindicaciones de los pensionistas para que se les suban las pensiones en mayor cuantía, pero señaló que aún "no hay recursos suficientes para subirlas más".

"No es que no quiera subirlas, yo quiero subirlas, pero es un problema de poder", apuntó entonces el presidente, quien añadió que esas subidas llegarán si España es capaz de mantener la actual política económica, pues la recuperación "no ha llegado aún" al nivel deseado.

Rajoy insistió en que su objetivo es mantener el sistema de pensiones en el presente, pero también a medio y largo plazo, para lo que se necesita seguir creando empleo.

"Hemos subido las pensiones todos los años de la crisis, es verdad que poco (0,25%), mucho menos de lo que nos hubiera gustado, y ahora que hay recuperación la gente quiere que se les suban más y los funcionarios cobrar más... Yo entiendo todas las reivindicaciones pero, como presidente del Gobierno, tengo que tener una visión general. Hay que ir poco a poco. Lo que no podemos hacer es gastar lo que no tenemos", subrayó Rajoy en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

"Tenemos que seguir creando empleo, porque las cotizaciones son las que pagan las pensiones. En la medida que vayamos creando empleo podemos ir subiéndolas más", apuntó.

El día del debate, que no incluirá votación de resoluciones, ha sido decidido por la Junta de Portavoces del Congreso, aceptando en sus propios términos la petición de comparecencia que había formulado Rajoy después de que la oposición le hubiera reclamado un Pleno monográfico sobre el futuro de las pensiones a raíz de las protestas protagonizadas por los jubilados y pensionistas en distintas ciudades españolas.

Tras aquellas concentraciones contra las "pensiones de miseria" --sólo subirán un 0,25% en 2017--, Unidos Podemos y Compromís se apresuraron a solicitar la comparecencia de Rajoy en el Pleno, una petición que respaldaron tanto el PSOE como Ciudadanos, socio de investidura del Gobierno.

El PSOE, Unidos Podemos y Compromís pidieron que en ese debate se votaran también propuestas de resolución, pero eso sólo se puede conseguir si es el Gobierno quien lo solicita, como ocurre con los debates del estado de la Nación, pero Moncloa se limitó a tramitar una comparecencia informativa del presidente, sin votaciones.

La Junta de Portavoces del Congreso se ha limitado a poner fecha a esa comparecencia, que finalmente arrancará a las nueve de la mañana del próximo 14 de marzo, como segunda jornada del Pleno del la próxima semana.

PUBLICIDAD