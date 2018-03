Pimec pide agilizar los trámites del despido para combatir la temporalidad

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, ha propuesto hoy simplificar los trámites que requiere una empresa para reducir su plantilla, además de implantar la modalidad del contrato 'fijo discontinuo', para combatir la elevada tasa de temporalidad en España y Cataluña, del 26% y el 22%, respectivamente.

Durante la jornada organizada por Pimec (patronal de las pequeñas y medianas empresas), 'Temporalidad en el punto de mira', González ha hablado a los medios de la necesidad de reducir la temporalidad "excesiva", pero también del "miedo" del empresariado a las contrataciones indefinidas, no tanto por el coste de una posible indemnización, sino por el trámite a realizar en caso de despido.

El empresario ha explicado que con la reforma laboral se mejoró "un poco" este trámite, ya que se incorporó el concepto de causas objetivas y se redujo el coste del despido.

A lo largo de la jornada, representantes de varios sectores, como el de la restauración, también han puesto sobre la mesa otras posibles soluciones para reducir la temporalidad, como pedir bonificaciones a modo de incentivo cuando hay formación y se pasa de una contratación temporal a una fija.

No obstante, el presidente de Pimec ha dicho al respecto: "No somos muy partidarios de las bonificaciones. Pensamos que pueden existir en ciertos casos, pero la solución tiene que ser más agilidad de contratación y de despido (...), será más efectivo que no a base de incentivos".

El profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea, Marcel Jansen, ha añadido que las bonificaciones son una forma de "pedir un adelanto del pago del despido", y que con éstas lo que se incentiva son "contratos indefinidos ficticios".

