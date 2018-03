Alemania no encuentra 1,1 millones de trabajadores: registra un nuevo récord de vacantes sin cubrir

Ingeniero en Alemania: La realidad no es tan bonita. Yo entre cobrando 35.000 (que parece que esta bien comparado con España) pero tus compañeros Alemanes cobrán 45.000 (por saber el idioma). Ellos ascienden y ganan responsabilidades, tú no. Mientras ellos trabajan 35h a la semana, tu acabas con 42-45 porque te comes los marrones. Además de 6h a la semana para aprender Alemán. He vivido en Bélgica, Inglaterra y Suecia, y sin lugar a dudas en Alemania es jodido vivir sintiendote integrado.