Europa responderá a Trump con aranceles del 25% contra el acero de EEUU, bourbon y los vaqueros

En un artículo de un periódico se dice que lo que ha hecho Trump es contentar a una ínfima minoría de votantes del sector del acero y el aluminio.



Yo también lo pensaba en un primer momento hasta que se me encendió la bombilla. ¿Y si hay otros motivos?



Por ejemplo, motivos geoestratégicos. ¿Se está preparando EEUU para la próxima guerra mundial?



Y la respuesta es sí.



El sector del acero y el aluminio son claves para la industria del armamento.



China no es fiable y seguro que la inteligencia exterior de EEU ya ha advertido a sus dirigentes de que el sentimiento antioccidental está creciendo imparablemente en Asia, incluso en los aliados tradicionales de EEUU en la región Corea del Sur y Japón.



La conclusión es evidente. Por 80000 votos no te juegas sanciones millonarias. Pero por razones de seguridad nacional sí. EEUU está comenzando a prepararse para la 3GM. Lógico si quiere estar preparado para 2025.