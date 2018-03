El Congreso fija para el 14 de marzo la comparecencia de Rajoy sobre pensiones, un debate sin resoluciones

"Decir que no hay dinero para pensiones, equiparación salarial, servicios sociales, etc. es mentir"



Decir que SÍ hay dinero para pensiones, equiparación salarial, servicios sociales, etc. es mentir.



Más de un 10% del PIB está dedicado al pago de pensiones. Es decir más de un 40% del gasto público. ¿Te parece poco? Y encima subamos el sueldo a los ya muy bien pagados policías, guardias civiles y resto de funcionarios. ¿Queda algo para los que no vivimos de la teta pública? ¿O debemos complacernos es que somos esclavos de los funcionarios y morir de hambre satisfechos para que nuestros amos tengan nuevos lujos?