Los funcionarios amagan con 'plantar' al ministro Montoro

Hacienda mejora su oferta salarial, pero los sindicatos la ven insuficiente

El ministro Cristóbal Montoro. Archivo.

Las organizaciones sindicales más representativas del colectivo de funcionarios, CCOO, CSI-F y UGT, amagaron ayer con abandonar las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Hacienda al apreciar como "absolutamente insuficiente" la oferta retributiva que les presentó la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Este periódico pudo saber que el Gobierno mejoró ayer mismo esa oferta. Hasta ahora, Hacienda ofrecía un aumento salarial de hasta el 8% en los tres próximos años, con una parte fija de incrementos (1,5, 1,75 y 2% en 2018, 2019 y 2020) y otra variable del 0,5% por ejercicio en función de la evolución del PIB y del cumplimiento del déficit.

Fuentes presentes en la reunión de ayer explicaron que el Ministerio "ha mejorado levemente" la parte fija, pero liga la variable "a previsiones de PIB que son totalmente irreales". "Se están moviendo en unos parámetros que no permiten que atisbemos que vayamos a cobrar lo que se nos dice", apuntan esas mismas fuentes.

Ninguno de los tres sindicatos quiso hacer públicas las cifras concretas que ha puesto sobre la mesa el ministro Cristóbal Montoro, más aún cuando las negociaciones van a proseguir mañana mismo y posiblemente continuarán el viernes y el lunes de la próxima semana. Se aventura un duro toma y daca entre partes, al estilo de lo que sucedió el año pasado poco antes de que en marzo se firmara la Oferta Pública de Empleo "histórica" de 270.000 plazas para los próximos años.

Enfado sindical

Ayer, sin embargo, había un serio enfado entre los sindicatos. Desde CCOO advirtieron a Hacienda de que puede encontrarse "con un gran conflicto social" a la vuelta de la esquina si, finalmente, no hay acuerdo entre partes. Esta organización, satisfecha hasta hace dos semanas una vez que Montoro se comprometiera a crear empleo público en sectores prioritarios, critica ahora que el Ejecutivo plantee una oferta demasiado tímida después de que el propio Montoro "haya generado grandes expectativas de acuerdo". "No se puede entender esta actitud", remacharon, asegurando que ayer mismo tanto ellos como los otros dos sindicatos "llegamos a pensar en levantarnos de la mesa".

En CSI-F el enfado es similar. "Por ahora no hay acuerdo salarial, y por tanto tenemos que decir que no hay acuerdo global, pese a que Montoro lo quiera", aseguraron a elEconomista. Desde el sindicato que preside Miguel Borra no quisieron tampoco entrar en el baile de cifras.

Hacienda, como viene siendo habitual, mantuvo un absoluto silencio tras la reunión, que duró casi cuatro horas.

