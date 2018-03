El PP confía en el pragmatismo del PNV y aprobar los Presupuestos incluso con el 155

Francamente, no veo nada fácil un apoyo del PNV a los PGDE. Con un gobierno del PP instalado en la bronca permanente con Catalunya, con gente, políticos catalanes en la cárcel injustamente, con un gobierno desquiciado por la "unidad sagrada de España", fuera de la realidad, no creo que el PNV caiga en eso. Espero sí, que los fachorros del PP se vayan a la oposición por muchos años. Su corrupción absoluta, el tema de las pensiones, Catalunya, etc., etc. A la calle !!