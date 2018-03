330 43

Confemetal pide que el diálogo social no sea utilizado "con finalidad política"

5/03/2018 - 18:10

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal, consideró este lunes que "es necesario que los gobiernos crean y, por otro lado, alienten el valor del diálogo social y no lo utilicen como propaganda demagógica o con finalidad política".

En un nuevo número del boletín de coyuntura económica y laboral del mes de marzo, la patronal pone en valor la labor del Consejo Económico y Social (CES), que cumple 25 años. Confemetal destaca que la crisis económica de los últimos años ha puesto de relieve la necesidad "acuciante" de diálogo, y cómo gobernar sin el mismo "no sólo no mejora la situación, sino que la empeora". "Una sociedad madura, prestigia a sus interlocu¬tores sociales, no los ignora o, lo que es peor, los debilita", subraya.

Para esta patronal sectorial, "la reconstrucción y revitalización del diálogo a todos los niveles es imprescindible en estos momentos, así como una mayor implicación de los interlocutores sociales en la gobernanza económica de Europa y de España", y en las políticas que tienen un impacto directo o indirecto sobre el empleo y el mercado de trabajo, la igualdad y el nivel de vida.

Aunque repasa que "a menudo" ha habido gobiernos que han efectuado "reformas laborales y cambios en los sistemas de protección social al margen del diálogo con los interlocutores sociales, sin consenso con estos", reconoce que "la eficacia y resultados de muchas de esas reformas hubieran tenido un alcance mayor si hubieran estado respaldados por el acuerdo".

Por este motivo, apela a los gobiernos a que no utilicen el diálogo social "como propaganda demagógica o con finalidad política", puesto que unas relaciones laborales "modernas", y "una entente constructiva" entre empresarios y sindicatos contribuyen a que la competitividad de la economía y el desarrollo social sean "más fructíferas", más equitativas.

En esta línea, valora que "la labor del CES en la España de nuestros días es un orgullo que se debe pregonar, para que cunda la audacia de su misión y se expanda su ejemplo fertilizante".

(SERVIMEDIA)

05-MAR-18

MMR/gja

PUBLICIDAD