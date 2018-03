330 43

Bbva open talent llega a la décima edición

5/03/2018 - 17:04

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

BBVA (BBVA.MC )Open Talent, la competición sobre nuevas tecnologías aplicadas al sector financiero ('fintech'), celebra su décima edición con la ambición de llegar a un mayor número de 'startups'.

Según informó este lunes BBVA, con esta competición sale en busca de las mejores ideas de la comunidad 'fintech' en todo el mundo. El grupo financiero apoyará la estrategia de crecimiento de los proyectos ganadores.

En esta décima edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios: 'Fintech for Future', 'Fintech for Business' y 'Fintech for People'. BBVA señaló que "tiene especial interés en las soluciones que aspiran a revolucionar la banca y proyectos que permitan a los clientes sacar el mayor partido a su dinero y sus datos".

En Open Talent, señaló el banco, "tienen cabida las ideas de negocio que ayuden a la toma de decisiones financieras y, en definitiva, que reduzcan el estrés que provoca la gestión del dinero". BBVA también quiere identificar aquellas soluciones que mejoren la eficiencia de las empresas y les permitan trabajar de manera completamente innovadora.

(SERVIMEDIA)

05-MAR-18

BPP/gja

PUBLICIDAD