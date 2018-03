330 43

Economía.- Pescadores canarios pedirán un documento por escrito al MAPAMA para faenar a aguas del Sáhara Occidental

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 (EUROPA PRESS)

El armador de uno de los barcos de Lanzarote que faena en aguas del Sáhara Occidental en el marco del convenio pesquero entre Europa y Marruecos, Andrés Cedrés ha asegurado este lunes que continuarán faenando porque "esa garantía es la que está en el acuerdo", si bien ha manifestado que solicitarán un documento por escrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiento (MAPAMA) para tener salvaguarda.

Así lo ha manifestado antes y después de un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero del área, Narvay Quintero, para analizar la situación de los pescadores canarios tras el pronunciamiento del Tribunal europeo que mantiene la vigencia del citado acuerdo, si bien excluyendo las aguas del Sáhara Occidental que es precisamente donde faenan los pescadores canarios.

En este sentido, afirmó que saldrán en este mes a faenar porque "esa garantía es la que está en el acuerdo" para añadir que "nadie" les ha avisado para decir que "no se les ocurra ir". Sin embargo, tras reunirse con los representantes del Gobierno canario han acordado la necesidad de solicitar previamente un documento a la Secretaría de Pesca para salir a faenar a aguas internacionales.

Cedrés ha recordado que los saharauis siempre han reclamado sus derechos pero cuestionó cómo pueden ayudarle los pescadores, que viven de la pesca, ya que afirmó que ellos como pescadores "no es que estén a favor o en contra" de los saharauis, sino que están "a favor de seguir trabajando".

Por su parte, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Orlando Umpiérrez, señaló que este martes se realizará la comunicación al MAPAMA, ya que los mensajes enviados por la Secretaría general de Pesca son "contradictorios entre sí", al entender que "por un lado decía que no había incidencia pero, por otro lado, se decía que había que mantener una cautela en la interpretación de la sentencia".

Es por ello, apuntó, que se ha decidido pedir "una aclaración" que permita "salir a esas aguas internacionales con un documento escrito y en esa salvaguarda de seguridad jurídica poder operar con normalidad y tranquilidad".

Umpiérrez afirmó que al Gobierno canario también le generó "alguna duda" la interpretación de la sentencia, puesto que algunos armadores señalan que "en el convenio había una definición de la zona y luego en algún documento venían otras definiciones de otras zonas en profundidades".

Añadió que esperan tener una "respuesta rápida" por parte del Ministerio, al tiempo que expuso que los propios armadores canarios han mostrado "pocos esperanzas" en cuanto a que Marruecos pueda reconocer el recorte de aguas que le hace la Unión Euroepa (UE), por lo que admitió que "es otro de los temores que se cierne de cara al futuro", ya que de no aceptarlo, no habría acuerdo con Europa, puesto que Marruecos ha manifestado que "si Europa no coge este acuerdo, lo cogen otras flotas".

"PRUDENCIA"

Por su parte, el consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, pedía "prudencia" y espera que los canarios puedan seguir faenando en la zona que lo hacen hasta ahora, ya que el hecho de tenerse que desplazar más al norte o al sur del Sáhara Occidental podría "complicarlo más", puesto que hay embarcaciones que "no" están preparadas para hacer más horas de navegación.

Quintero ha recordado que por pescar en aguas del Sáhara Occidental, los 12 armadores canarios junto al rastrero de Anacef pagan 10 millones de euros. El acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos expira el 14 de julio de este año, por lo que el consejero indicó que se trabaja en uno nuevo donde se pedirá "protagonismo" para Canarias como región de "vecindad".

Los armadores canarios con licencias en activo son 13, de los que seis son de Lanzarote, cinco tienen base en Tenerife, uno en Gran Canaria, y la embarcación de Anacef, que es un arrastrero, que es más industrial. Así la pesca que realizan es once de ellos al atún, uno al pelágico de la zona y el arrastrero que pesca todo lo que haya.

Finalmente, se recordó que Canarias estudia con el Gobierno central medidas compensatorias, si finalmente se produce "una paralización desde ya en el caladero de las aguas del Sáhara Occidental".

