Economía.- La UE rechaza hablar de guerra comercial pero responderá con medidas si EEUU perjudica al acero europeo

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha rechazado hablar de la posibilidad de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos pero su brazo ejecutivo, la Comisión Europea, ha reiterado este lunes que adoptarán medidas si Estados Unidos materializa aranceles al acero y aluminio que perjudiquen al sector europeo.

"Si las medidas del presidente estadounidense se materializan de forma que afecte a los intereses europeos reaccionaremos de forma decisiva, pero proporcionada y de forma estrictamente compatible con la OMC", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz principal de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

"Esto va de que Europa haga lo que tiene que hacer para defender sus intereses. No va de escalar nada", ha subrayado el portavoz comunitario, que ha ironizado que "la UE es un proyecto de paz".

Así se ha pronunciado al ser preguntado si la UE está lista para entrar en una guerra comercial con EEUU después de que el presidente, Donald Trump, haya amenazado con gravar los vehículos europeos si la UE toma a su vez medidas en respuesta a su intención de imponer aranceles del 25% al Acero (!FMDC.212 )y del 10% al aluminio importado para proteger a la industria estadounidense.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, avisó este viernes a la Administración de Trump desde Hamburgo que la UE impondrá aranceles a productos americanos como los vaqueros Levi's, las motos Harley-Davidson y el whisky Bourbon si finalmente aplica aranceles al acero y el aluminio en perjuicio de la industria europea y el propio Trump replicó un día después a través de su Twitter de que Estados Unidos gravará a los automóviles europeos.

"Si la UE quiere aumentar más las tarifas ya enormes y las barreras a las compañías de Estados Unidos que hacen negocios allí, simplemente aplicaremos un impuesto a sus coches que libremente inundan EEUU. Hacen imposible que nuestros coches (y más) se vendan ahí. Gran desequilibrio comercial", aseguró este sábado a través de su Twitter.

"Todo lo que hemos dicho ocurrirá si Estados Unidos materializa lo que ha anunciado", ha replicado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que el Colegio de Comisarios discutirá la respuesta europea este miércoles y que ésta "será rápida, firme y proporcional, basada en tres líneas de acciones principales, completamente compatibles con las normas de la OCM" como avanzaron la semana pasada.

Así, la UE contempla aplicar un arancel del 25% a una lista de productos del acero, agrícolas y otros de Estados Unidos para "reequilibrar" la situación y de forma "equivalente" al perjuicio que provocará en la industria europea y activar "salvaguardias" para preservar la estabilidad en el mercado europeo si constata un aumento de las importaciones de acero extranjero al mercado europeo por la medida estadounidense, algo que mantendrán bajo vigilancia y, en tercer lugar, podría llevar a EEUU ante la OMC para dirimir la disputa, según fuentes europeas.

Dado que las medidas sólo se adoptarán si Estados Unidos aprueba los aranceles de forma que perjudiquen a los productos europeos, las medidas podrían "ajustarse" en función de lo que apruebe EEUU y no se descarta que los Estados miembro puedan tener que dar su visto bueno, en función de las medidas concretas, han precisado las fuentes. Se espera que Estados Unidos clarifique su anuncio a finales de semana.

"No podemos enterrar nuestra cabeza bajo la arena. Cuando alguien toma acciones unilaterales e injustas, que ponen en riesgo miles de empleos europeos tenemos que actuar", ha remachado Schinas, que ha insistido en que para el bloque "la política comercial no se un juego de suma y cero". "No va de ganadores y perdedores. En el comercio pueden y deben ganar ambas partes", ha dicho.

El portavoz comunitario ha insistido en que el problema del sector del acero y el aluminio "está en la sobrecapacidad global" de producción y esto sólo se puede resolver "trabajando con los países clave implicados". "La UE está dispuesta a seguir trabajando en esto con EEUU", ha insistido.

