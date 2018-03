330 43

La AEAT recauda 319 millones al regularizar pensiones de emigrantes retornados y extranjeros en España

5/03/2018 - 14:16

Hacienda ha ingresado más de 319 millones de euros como consecuencia del proceso extraordinario de regularización de pensiones procedentes del extranjero, correspondiente a ingresos percibidos entre 2010 y 2013.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Así consta en una respuesta dada por el Gobierno a la diputada de Unidos Podemos Auxiliadora Honorato, y recogida por Europa Press, en la que el Ejecutivo cifra en un total de 147.462 los declarantes acogidos a este proceso extraordinario de regularización.

Honorato había registrado en el Congreso una batería de preguntas con el fin de conocer el impacto de los cambios introducidos en el IRPF de 2014 para regularizar deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero.

Esta norma daba hasta el 30 de junio de 2015 para liquidar en declaraciones complementarias cargas fiscales en el cobro de pensiones del exterior sujetas a tributación en los últimos cuatro ejercicios, llegando a contemplar devolución de recargos, intereses y sanciones liquidados impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

ANDALUCÍA ES LA CCAA CON MÁS PENSIONISTAS Y MÁS RECAUDACIÓN

Por comunidades autónomas, Andalucía es el territorio que más declarantes se vieron obligados a acogerse a este proceso de regularización, con un total de 35.493 contribuyentes, seguida de la Comunidad Valenciana (21.688 personas) Galicia (20.945), Comunidad de Madrid (16.497), Cataluña (13.434), Castilla y León (10.459) y Murcia (6.415).

También es Andalucía donde más dinero ingresaron estos contribuyentes, con un total de 69,4 millones de euros, seguida de Galicia (46,7 millones), Comunidad de Madrid (42,6 millones), Cataluña (33,5 millones), Castilla y León (20 millones) y Asturias (13,1 millones). Estas cantidades pagadas, incide el Gobierno en su respuesta, se han recaudado "sin que haya habido intereses, recargos ni sanciones".

UNIDOS PODEMOS CRITICA UNA DEFICIENTE INFORMACIÓN

Según denunciaba Honorato, no se informó "debida y consecuentemente" al contribuyente de estos cambios, se remitieron cartas a personas que no deberían verse afectados por la regularización en virtud de los convenios de doble imposición y países con exenciones de tributación y no se asumió la jurisprudencia de no tributación en pensiones procedentes de instituciones alemanas de naturaleza pública.

Además, el Ejecutivo señala que desde la campaña correspondiente a 2013 del IRPF se incluye en el borrador de los datos fiscales una mención genérica a la obligación de incluir la totalidad de las rentas obtenidas en España y en el extranjero.

Asimismo, la diputada de la coalición de izquierdas, que ejerce de portavoz adjunta de su grupo en la Comisión de Hacienda y Función Pública, había preguntado si el Gobierno contemplaba medida alguna para "apoyar con personal técnico idóneo" de la AEAT a pensionistas mayores para adecuar si situación. Sin embargo, el Gobierno no se pronuncia al respecto.

