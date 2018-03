330 43

Bankia se incorpora al Patronato de la Fundación Cotec

5/03/2018 - 13:14

Bankia se ha incorporado al Patronato de la Fundación Cotec, en la categoría de patrono de número, según han señalado ambas organizaciones en un comunicado, en el que apuntan que la entidad tiene por objetivo mejorar su relación con el nuevo perfil de cliente 4.0 a través de la ampliación y mejora de sus servicios multicanal y con especial atención a los servicios digitales.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Estamos muy ilusionados con nuestra incorporación a Cotec porque creemos que hay que formar parte de las instituciones que tratan de conseguir que nuestra sociedad mejore por medio de la innovación", ha señalado el presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri.

En su opinión "tiene todo el sentido" que la entidad se integre en la fundación porque ambas instituciones coinciden en la visión de que "la innovación no es solo tecnología, sino todos los avances que se producen en cualquier ámbito y de que el fin último es generar valor para el conjunto de la sociedad".

Por su parte, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, ha señalado que Bankia comparte con ellos la visión ampliada que promueven la innovación, "que es todo cambio, no sólo tecnológico, basado en el conocimiento, no sólo científico, que genera valor, no sólo económico".

"Estamos convencidos de que las aportaciones de Bankia a nuestro Patronato enriquecerán las actuales líneas de trabajo de Cotec, que se centran en tres grandes transiciones: de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular y de lo tangible a lo intangible", añade Garmendia.

