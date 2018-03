330 43

Linde, "contento y satisfecho" por la llegada de Guindos al BCE

5/03/2018 - 12:35

El gobernador, que cesará en junio, dice que dejará el Banco de España "bien organizado" y vería bien que le sustituyera una mujer

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Luis María LINDE (LIN.XE ) se ha mostrado este lunes "muy contento y muy satisfecho" de que el todavía ministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, haya sido elegido para ocupar la Vicepresidencia del BCE.

Respecto a su cese como gobernador de la institución el próximo mes de junio, ha afirmado que dejará el organismo supervisor dentro de tres meses con una estructura "correcta" y "bien organizado", pero siendo "mejorable" su presencia monetaria.

Durante un desayuno informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Linde ha dicho que le parece "muy bien" que un español "tan competente y eficaz" como Luis de Guindos vaya a ocupar la Vicepresidencia del BCE.

"Era una anomalía que España no estuviese en el ejecutivo del BCE, una extraña anomalía que se corrige ahora ocupando una posición muy importante" ha celebrado Linde, quien ha recordado que no es la primera vez que alguien no procedente de la banca central se sienta en el órgano ejecutivo del organismo.

"Estoy muy satisfecho y muy contento de que Guindos ocupe esa Vicepresidencia", ha manifestado Linde sobre la elección del ministro de Economía para sustituir a Vítor Costancio a partir del próximo 1 de junio.

Por otra parte, preguntado sobre su balance como gobernador del Banco de España, cargo que abandonará el próximo mes de junio tras seis años años desde su nombramiento en junio de 2012, Linde ha dicho preferir que el balance "lo hagan otros", aunque ha apuntado que ha hecho "lo que ha podido".

VERÍA "MUY BIEN" QUE LE SUSTITUYA UNA MUJER

Linde, quien ha asegurado no tener "ni idea" de quien será su sustituto, aunque le parecería "muy bien" que fuese una mujer, ha indicado en materia de organización del orgnismo que se ha creado "quizás tarde" la Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado, pero, en todo caso, ha opinado que la estructura actual del Banco de España es "correcta", y aunque no está "acabado del todo, está bien organizado".

En esta línea, ha defendido que el Banco de España es "una gran institución española" y una entidad pública a la que hay que "exigir cosas, pero también cuidarla".

En todo caso, ha dicho no estar "muy contento" con la presencia del organismo en el ámbito monetario, al verla "mejorable", porque "tenemos una presencia que no se corresponde con nuestro tamaño e importancia en el sistema".

En cualquier caso, ha subrayado que la banca española está en una posición "bastante más sólida" que hace unos años, aunque "todo es mejorable" y debe seguir reforzando su capital y su potencia ante la posibilidad de una nueva crisis. "Se ha mejorado, pero hay que seguir insistiendo en esa vía", ha añadido.

