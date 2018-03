330 43

BBVA repartirá 150.000 euros a los tres mejores proyectos fintech de la décima edición del 'BBVA Open Talent'

5/03/2018 - 12:27

BBVA repartirá 150.000 euros a los tres proyectos ganadores de la décima edición de su concurso fintech 'BBVA Open Talent', que busca promover la transformación digital del sector financiero, según informó la compañía en un comunicado.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En concreto, el banco que preside Francisco González premiará con 50.000 los mejores proyectos en cada una de las tres categorías que contempla el certamen: 'Fintech for Future', 'Fintech for People' y 'Fintech for Business'.

En la primera de ellas se recompensará al proyecto con más posibilidades de cambiar el sector bancario en la próxima década, mientras que la segunda busca impulsar la experiencia de cliente en banca y la tercera transformar la manera en que las empresas gestionar sus aspectos financieros.

Además de la dotación económica, los ganadores obtendrán una semana de inmersión en BBVA (BBVA.MC )--a la que también tendrán acceso decenas de finalistas--, podrán participar en una importante conferencia financiera de prestigio mundial, tendrán acceso directo al desarrollo de una prueba de concepto con el 'banco azul', y estarán invitados al BBVA Open Innovation Global Summit, que se celebrará en Madrid.

BBVA, además, ha indicado que buscará alianzas con empresas que puedan dar respuesta a desafíos específicos del grupo, en áreas como inteligencia artificial, tecnologías DLT, 'insurtech', 'consumer finance' o gestión de patrimonios, entre otras.

Durante los diez años de competición, 'BBVA Open Talent' ha recibido más de 6.000 solicitudes de unos 80 países. En los dos últimos años, el concurso ha generado 221 colisiones entre el banco y 'startups' y 34 pruebas de concepto.

Actualmente la entidad está trabajando con siete empresas que han participado en 2016 y 2017. En la edición del año pasado, el certamen recibió más de 1.000 solicitudes procedentes de 77 países. El ganador fue Change, un asesor virtual con inteligencia artificial.

