Londres empieza a asumir la "dura realidad" que le espera fuera de la UE

En Cartagena de indias España les dio una paliza tan grande que tuvieron que quemar parte de su flota de invasión pero señores no nos equivoquemos los ingleses estaban hartos de ser mangoneados desde Bruselas por ejemplo con la inmigración ilegal que está sufriendo y encima te dicen que tienes que acoger refugiados de la guerra de siria para que vienen a una cristiana y laica por que no se van a arabia saudita por poner un ejemplo muchos son terroristas y otros unos violadores que no han visto a huna mujer en bañador en su vida y recreen que el monte es orégano puede que lo que escribo no guste pero en Alemania los casos de violación de mujeres muy jóvenes es un hecho que el gobierno está ocultando de forma descarada y en España están mandando que la concentración bancaria siga ME RECUERDA A LA PELICULA LOS INMORTALES y lo que decía su personaje SOLO PUEDE QUEDAR UNO o quizá dos mientras Alemania tiene un montón de bancos y cajas de ahorros y sin supervisión del BCE pero claro predican pero no dan trigo y que a pasado con el banco popular que la JUR se niega a presentar los informes de valoración y serien de 305000 ciudadanos en su inmensa mayoría españoles a los que se le niega la información es que esta la JUR por encima de la ley para no estregar los papeles si todo es correcto porque no los entregan esta unión señores no funciona o por lo menos no funciona bien y crea descontento por eso y por muchas cosas más los ingleses se van de la unión europea solo el tiempo dria si sean equivocado o han acertado en su estrategia