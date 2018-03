El Estado sumará 30.000 millones de deuda si acepta las quitas municipales

Os lo explico, yo(estado español) me voy a cenar con mi primo (ayuntamiento) , él no come nada y yo como por los dos, le digo "ya te lo pagaré", pasan los años, mi primo se harta y exige que yo pague la cuenta del restaurante porque el dueño no hace más que llamarle la atención. Llega el día de pagar y yo suelto aquello de "estoy pagandole la deuda a mi primo" para no quedar como un impresentable, y durante esos años, YO no le debía nada al restaurante.



Os lo puedo explicar con marionetas, pero escribiendo es difícil.