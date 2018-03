Trump no hará exenciones a los aranceles de EEUU al acero y el aluminio

AL 5, MIRA AMIGO, TE PODRIA LLAMAR OTRA COSA QUE NO ES BORREGO PERO COMO ME DA LA SENSACION DE QUE TENGO UN POCO MAS DE CULTURA QUE TU Y DESDE LUEGO MAS EDUCACION, PUES NO LO VOY A HACER. NO HAY QUE ESTUDIAR MUCHO PARA VER QUIEN DOMINA EL MUNDO, SU MONEDA DOMINA EL MUNDO, SU TECNOLOGIA DOMINA EL MUNDO, SU EJERCITO DOMINA EL MUNDO, TE CREES QUE NUESTROS AVIONES DE GUERRA POR EJEMPLO LOS HACES AQUI O QUE, POR EJEMPLO, TIENES ALGUNA IDEA DE QUIEN ES VISA, PUES COMO ESO MILES DE EMPRESAS, ELLOS DOMINAN TODO LO IMPORTANTE, ENTERATE PRIMERO ANTES DE HABLAR, QUE SUBA O BAJE EL NASDAQ O EL MERCADO QUE SEA ES OTRA HISTORIA. Y OTRA COSA ES COMO GESTIONE EL TIPO ESTE TODO ESO, QUE SEGURO QUE PEOR QUE MAL, PERO EN ESO DE LOS ARANCELES PUES LLEVA RAZON, PARA QUE TE ENTERES.