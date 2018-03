330 43

Rajoy nombrará esta semana a la persona que sucederá a Guindos al frente del Ministerio de Economía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nombrará esta semana al nuevo ministro o ministra de Economía, Industria y Competitividad que sustituirá a Luis De Guindos, tras su elección para la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), si bien no ha desvelado aún se tratará de un hombre o de una mujer ni si formará parte del Gobierno o procederá del ámbito privado.

Rajoy avanzó el pasado lunes que esta semana anunciará la designación de la persona que sustituirá a De Guindos al frente de la cartera de Economía esta semana, pero todavía no ha desvelado si se tratará de un hombre o una mujer, y ni siquiera si será alguien que forme parte del Gobierno o no, aunque si ha aclarado que no implicará ninguna crisis de Gobierno.

"La semana que viene lo nombraremos. Hay dos posibilidades: que sea alguien que forme parte del Gobierno o que no", dijo en una entrevista el pasado jueves Rajoy, quien aseguró que el elegido "aún no lo sabe", sin ser más explícito.

Aunque Rajoy no ha dado prácticamente ninguna pista sobre la persona que sustituirá a De Guindos, sí ha señalado que este relevo no implicará ninguna crisis de Gobierno, recordando que el actual equipo que conforma el Ejecutivo se constituyó el 4 de noviembre de 2016. De hecho, dijo que no ve "ninguna razón" para que alguno de los actuales ministros no continúe al frente de sus responsabilidades.

Entre los posibles candidatos que figuran en las quinielas se encuentran personas que actualmente forman parte del Gobierno e incluso del propio Ministerio de Economía, así como otros que pasaron por este departamento y posibles aspirantes del ámbito privado o alejados de la primera línea política.

Así, entre los nombres que más suenan están el del exdirector corporativo de Iberdrola, Fernando Becker, que abandonó la compañía el pasado 7 de febrero tras 18 años de carrera; el del expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y actual vicepresidente del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano; el del actual presidente del ICO, Pablo Zalba; o la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

También figuran en las quinielas la 'número dos' de De Guindos, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, aunque ha dicho que no se ve "en absoluto" como nueva ministra de Economíá; así como los nombres del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el de su hermano gemelo y actual secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y el de la mujer de éste, Eva Valle, actual directora de la Oficina Económica de Moncloa.

Otros nombres para sustituir a De Guindos podrían ser también los de la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, y su antecesora en el cargo y actual vicegobernadora para la Estrategia de Desarrollo social del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Rosa María Sánchez-Yebra.

GUINDOS, NUEVO VICEPRESIDENTE DEL BCE

Por su parte, Rajoy solo apuntó sobre la dimisión de De Guindos que se produciría en "cuestión de días" después de obtener el respaldo unánime del Eurogrupo para ser vicepresidente del BCE, cargo que empezará a desempeñar a partir del próximo 1 de junio para sustituir en la vicepresidencia del mismo al portugués Vítor Constancio.

El que ha sido ministro de Economía de España durante más de seis años era el único aspirante a este puesto, ya que Irlanda retiró finalmente la candidatura de su único rival, el gobernador del banco central de este país, Philip Lane.

El líder del Ejecutivo se ha mostrado estos días "contento" por lo que el nombramiento en el BCE supone para la figura de Luis de Guindos, al que ha calificado como "un gran ministro", que sentó las bases para darle la vuelta a la situación del país e impulsar las reformas que han contribuido a asentar la recuperación económica.

Rajoy se ha mostrado "muy satisfecho" con que España haya obtenido la Vicepresidencia del BCE, ya que ha destacado que revela la confianza que genera actualmente el país a nivel internacional, a diferencia de lo que sucedía en 2012, cuando se impuso la propuesta de Luxemburgo para ocupar un asiento en el Consejo de Gobierno del BCE en detrimento de España.

