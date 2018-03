Trump reta a la Unión Europea y amenaza con impuestos en el sector automotriz

Eso de que europa dificulta los coches estadounidenses es un bulo enorme, lo que pasa señor trump, que en europa la gasolina cuesta 3 veces mas que en USA, y vuestros coches consumen una barbaridad comparacion con los europeos, a si mismo, la tecnologia que teneis en los coches de clase asequible no se puede comparar con los asequibles de europa o japon.



solo son mejores vuestros coches cuando hablamos de modelos potentes, como el srt, el mustang, o el camaro, pero aun con esas, un m4, va a ser mas rentable a largo plazo, pues un amigo mio tiene un mustang GT y se le va a los 20 litros a los 100, algo que solo se puede comparar con un ferrari por dios, un m4 aun costando 30.000 euros mas, y ya no te digo nada los repuestos señor trump, un mes con el mustang en el garaje.



no todos les gusta dejarse 500 euros al mes en gasofa con un con un coche de 60.000 euros y la tecnologia de un ford simple.



para eso nos vamos a los japos.



y ya no hablemos de tesla... entre los problemas mecanicos, fallas de entregas, y visto que hay otras marcas que ya le pisan los pies....



cuidado trump, que como pongamos aranceles a la tecnologia yankee el nasqdad cae bien hondo, que aqui se venden iphone X a 1.000 euros-1.200 euros, que es alli igual a 1.600 dolares por cada movil, y lo mismo para todo el nasdaq.



atacais a europa, porque no teneis huevos a atacar a china. que lo se yo, a mi no me la pegas trump.