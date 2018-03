El PP, dispuesto a cambiar el índice de las pensiones pero sin vínculo directo al IPC

Todo lo que usted quiera señor mío, Pero yo no sé como se puede mantener el poder adquisitivo sino se referencia a la inflación. Las diferentes variables que querrían conjugar no son más que estratagemas para no mover un pie. Todas estas variables se las aplica usted a los gastos del Estado y a lo mejor los funcionarios ven rebajar su sueldo o no cobran y no digo nada los políticos o exmandamases que reciben uas pagas de cese de manda narices. Venga no se hagan de rogar, suban las pensiones con el IPC que es lo que había hasta que los caballeros de hoy han decidido cambiarlo por nuestro bien.