330 43

El Festival del Habano cierra su 20 aniversario con una gala dedicada a Partagás

3/03/2018 - 12:02

El XX Festival del Habano ha cerrado la edición de su vigésimo aniversario con la 'Noche de Gala' en La Habana (Cuba), en la que se ha presentado la nueva 'Línea Maduro' de Partagás, que incorpora dos nuevas vitolas caracterizada por su "capa madura", según ha informado la organización.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

De este modo, se ha puesto el broche final a una semana llena de actividades, en la que han participado más de 2.200 personas de más de 70 países. Los asistentes a la 'Noche de Gala' pudieron degustar las nuevas vitolas 'Maduro No 2' (55 x 120mm) y 'Maduro No 3' (50 x 145mm), así como la vitola 'Maduro No 1' (52 x 130mm) lanzada en 2015 para la red de tiendas especializadas La Casa del Habano y que pasa a formar parte del portafolio estándar conformando esta nueva Línea.

La capa madura de dichas vitolas, fruto de un período extra de fermentación, pone en valor su ligada "fuerte" acorde con el sabor "tradicional" e "intenso" de Partagás. Estos Habanos son elaborados "totalmente a mano con Tripa Larga", con hojas de Vuelta Abajo, en Pinar del Río (Cuba).

La 'Noche de Gala' ofreció un espectáculo formado por artistas como Elaín Morales, Yasser Manzano, Carlos Varela y Edesio Alejandro, que compartieron escenario con artistas emergentes delpanorama musical cubano como Laritza Bacallao, Waldo Mendoza y las compañías de Irene Rodríguez y Habana Compas. El cierre de esta velada lo protagonizó Orishas, que deleitó a los asistentes con su ritmo "inconfundible" y "calidad musical".

En esta edición del Festival del Habano, se han subastado siete humidores de marcas reconocidas de Habanos. Con esta subasta se consiguió recaudar un total de 1.485.000 euros, que se destinarán, como en anteriores ocasiones, al sistema de Salud Pública cubano.

Durante la noche también se han entregado los Premios Habanos 2017. En la categoría de 'Comunicación', ha sido premiado Franchesco Minetti; en la categoría de 'Negocios', Ercan Hazar, por el desarrollodel Habano en Austria; y en la categoría de 'Producción', Viginio Morales, por su "larga trayectoria" en la industria tabacalera cubana.

Además, el ganador del XVII Concurso Internacional Habanosommelier ha sido el británico Darius Namdar. Los finalistas se hansometido a una prueba práctica de corte y encendido del Habano, cata descriptiva y maridaje con diversas bebidas, incluyendolos cócteles internacionales más conocidos.

Por último, los aficionados Alexis Tsielepis y Raffi Der Gara Betian, de Chipre, han sido los galardonados en el I Concurso Internacional Habanos World Challenge.

PUBLICIDAD