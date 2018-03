Merkel quiere avanzar en un "impuesto de sociedades común" franco-alemán

EEUU debería en su próxima reforma fiscal implementar un IRPF fijo o Flat Tax de como mucho el 10% para crear un sistema más junto, simple y menos confiscatorio. Muchos se lo recomendaron a Trump pero al final no hubo ni siquiera la reducción a solo 3 tramos como se había dicho en un principio, por desgracia para los ciudadanos una vez las élites políticas y sus redes clientelares les han cogido el gusto al dinero ajeno es muy difícil reducir la rapiña, a tal punto que la zona de EEUU donde el PIB per cápita es más elevado es en Washington DC donde se concentra toda la burocracia y el poder político, el nivel de vida es tal que quintuplica el PIB per cápita del estado más pobre y triplica al del más rico, por desgracia para nosotros lo mismo pasa en los centros de poder político en toda Europa, así que la desigualdad que nos debería preocupar es esta que es totalmente coactiva y nos beneficia cada vez menos.



La realidad es que desde principios del siglo XX los impuestos y la burocracia parasitaria no han parado de aumentar sobre todo en Europa y aunque el discurso imperante diga que a más impuesto más bienestar, la realidad es que sucede todo lo contrario sobre todo en las sociedades más dependientes de la redistribución de lo ajeno.



Sin duda que donde mejor está el dinero es el bolsillo de quien se lo ha ganado no en el del político o funcionario que desde siempre lo ha derrochado ya que no les ha costado nada obtenerlo, simplemente lo han robado empleando la ley y el que se resista al atraco primero será multado, luego expropiado y finalmente encarcelado, no nos asesinan por los derechos humanos pero es que si no serían capaces de hacerlo para que cunda el miedo ejemplicador, sin duda que desde una perspectiva moral estamos tratando con la gran mafia estatal es decir con atracadores y estafadores por mucha legitimidad que se quieran arrojar sobre si mismos empleando el cuento de la democracia y demás paripés ideológicos o propagandísticos, a la vista está que todos ellos hablan de solidaridad pero nunca la tienen hacia el rapiñado contribuyente.



Bajar impuestos beneficia a todo aquel que se gana la vida honradamente con su trabajo y perjudica al vago y oportunista que vive de los demás, así que usted decide en que sociedad quieren vivir, si es en una de vagos y ladrones pues vote por quien prometa subir los impuestos, si quiere vivir en una donde reine la honradez y el trabajo vote por quien de verdad va a bajar los impuestos.