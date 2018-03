Diez 'parches' para un sistema que necesita una intervención integral

Al 2 NICASO, te prometi dos comentarios sobre PREJUBILACIONES, te los he puesto en otro comentario de otro artoiculo, pero te los repito aquí.



Uno de telefónica “Me jubile a los 53 años, cobre hasta los 65 el 95 % del suelto y a los 65 años el 100%. Y lo pago mi empresa



Otro “Yo prejubilado de ……………. con 53 años



con el 95% del sueldo y la empresa me cotiza hasta los 63 después el 100% saludos a disfrutar del verano”



Esto es lo que hay NICASO.



La Tasa de Sustitucion es TODA TU VIDA LABORAL desde que tienes 15 años. Lo he dicho mil veces = Vida Laboral Real



Yo PIDO, HE PEDIDO y PEDIRE, SIEMPRE JUSTICIA, solamente justicia, y eso es QUE DEBES COBRAR POR LO QUE HAS PAGADO.



Y después ayudas de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO