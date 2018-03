Subir pensiones con el IPC doblaría el déficit de la Seguridad Social en 7 años

Un pensionista solo pide lo que se ha ganado en su vida laboral, tiene el derecho a pedir lo que es suyo, una jubilación digna, si hubiera o hubiese un plan de ahorro, garantizado por el estado, ya se ahorraría para la vejez, ahora estos políticos corruptos solo encuentran la solución dándonos el consejo que ahorremos para la vejez que las pensiones no son viables, yo pregunto ¿son viables sus privilegios? ¿es viable una administración gigantesca como la actual?



Por qué no proponen un plan de ahorro en deuda pública con interés acumulable sin gastos limitado a cierta cantidad, para evitar la especulación, sin impuestos, esto no interesa guardan el mordisco para los bancos y gestoras a cambio de prebendas, esto no interesa, callemos dicen.



Jubilados pensemos un poco, con calma y mirando muy bien a quien le damos un papel insignificante, que tiene el valor del diamante en tiempos electorales, el voto es nuestra arma mortal, abuelos, padres y nietos, tenemos derecho a defender lo nuestro, no vivimos de promesas, vivimos de pan, leche, carne etc., menos engaños.



Todos tenemos que hacer piña avergonzar a estos desalmados, avariciosos e inhumanos que nos gobiernan, todos a la calle que se den cuenta que no somos tontos que no los escuchamos con la boca abierta que sabemos decidir, no más mentiras fuera ladrones.