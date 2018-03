El ahorro para la jubilación solo crecerá un 2,6% este año

Inverco espera que los activos en pensiones suban la mitad que en 2017, a 114.000 millones

La necesidad de ahorrar de cara a la jubilación se agudiza cada vez más. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los inversores sólo aportan a su plan de pensiones en el último trimestre del año para aprovecharse de las ventajas fiscales. Muestra de ello es que en los últimos dos años el 90 por ciento de las aportaciones se hicieron en el mes de diciembre. Y, de hecho, según el Observatorio Inverco, los españoles sólo destinan el 32 por ciento de su ahorro a complementar la pensión pública.

El patrimonio en fondos de pensiones creció un 4 por ciento durante 2017, hasta los 111.077 millones de euros, y desde Inverco prevén que este ritmo se reduzca sustancialmente este ejercicio: estiman que a final de 2018 los activos bajo gestión en pensiones se eleven hasta 114.000 millones, un 2,6 por ciento más que el año pasado.

Para fomentar este ahorro, desde Inverco reclaman a la Seguridad Social que envíe la carta informativa sobre la pensión futura a los ciudadanos (que deberían haber hecho desde el año 2011) y que los cálculos sobre la pensión estimada se realicen con hipótesis adecuadas y no como ahora, que al no tener en cuenta la inflación lleva a una "ilusión monetaria". Además, buena parte de este incremento se debe al sistema individual, que crece tanto por aportaciones como por rentabilidad, ya que el sistema de empleo únicamente aumenta por la revalorización de las carteras: en 2017, su patrimonio se incrementó un 1 por ciento, hasta 35.796 millones de euros.

Desde la industria consideran fundamental el impulso de los sistemas de empleo, y que éstos sean obligatorios o semiobligatorios en las empresas. Si se observan los datos, el patrimonio en planes de empleo en España (son el segundo pilar del sistema) crece únicamente por la rentabilidad de sus carteras, ya que encadenan seis años consecutivos con reembolsos netos. En 2017, a pesar de haber salido 588 millones, su patrimonio creció un 1 por ciento, hasta los 35.796 millones de euros. No obstante, es motivo de preocupación: "No es que no se creen nuevos planes, es que ni siquiera entra dinero en los que ya están constituidos", reclaman desde la asociación. Algo que debería hacer reflexionar. "Nos tenemos que asegurar de que el cien por cien de los trabajadores tienen una pensión garantizada", considera Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, en relación a que la gran mayoría de los empleados están, además, en pymes.

Pese a ello, las previsiones de la asociación para este año son bastante optimistas ya que pronostican un crecimiento del 1,7 por ciento de los activos en planes de empleo, hasta los 36.400 millones.

