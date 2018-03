Solo 2,23 afiliados cotizan por cada pensionista, el mínimo desde 1999

Yo no quiero que mi pensión me la pague ningún currante quiero que me la pague el Estado que es el que me obligo a cotizar a cambio de una pensión futura. Recibí la pensión calculada según la ley y , es más, como me la toparon recibí menos de lo calculado. Andar ahora lloriqueando y queriendo estrangular económicamente a los jubilados es improcedente. La deuda del país, que es mucha, no creo que proceda de la SS sino más bien del manirroto estado que gasta lo que tiene y lo que no tiene y le quiere pasar la cuenta a los más indefensos. Pues el gallinero se ha alborotado y ya empiezan las aves a cacarear.