Rajoy presentará Presupuestos el 23 de marzo, aunque carezca de apoyos

El Ejecutivo quiere que los partidos que voten en contra expliquen por qué

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Foto: Efe.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ve en condiciones de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el próximo 23 de marzo, antes de Semana Santa. Con apoyos suficientes o sin ellos -admiten ahora, a diferencia de la semana pasada-, de momento aspira a encontrarlos en estos días que restan de negociaciones. El Ejecutivo español -sostiene- aborda esta importante asignatura como una obligación institucional, reconociendo la importancia que las Cuentas tienen para todos los españoles y esperando encontrar la "fórmula mágica" que haga prosperar los Presupuestos de 2018, como ya ocurrió con los de 2017 o con el techo de gasto enviado a Bruselas este año.

Admitiendo de antemano que no hay nada cerrado, Moncloa confirma que va a presentar las Cuentas, y quienes no estén dispuestos a apoyarlas "tendrán que decir cuáles son las razones por las que creen que los Presupuestos Generales del Estado no son beneficiosos para todos los españoles".

Y poco más al respecto. De aprobarse los Presupuestos, indicó el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, la financiación de las autonomías crecerá en 4.500 millones de euros más, aumentarán las ayudas a la dependencia, las becas de estudio se elevarán a más de 50 millones de euros, habrá más dinero para infraestructuras y, entre otras partidas, se añadirán, solo este año, 500 millones de euros destinados a la primera actuación de un Gobierno de España encaminada a equiparar el sueldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos.

Con motivo de su visita a Canarias, el presidente del Gobierno anunció este viernes que los Presupuestos Generales del Estado contemplarán una reducción del 10% de la cuantía básica de la tasa de mercancías, así como una modificación de los coeficientes correctores, y darán continuidad a las bonificaciones a las tasas de ocupación y utilización de los puertos.

Entretanto, la presión de Ciudadanos sobre el Gobierno continúa. Este viernes, Albert Rivera advirtió a Rajoy de lo que tiene que hacer si quiere que la legislatura sea "fructífera", lo que conlleva cumplir con el acuerdo de investidura que selló con C's y empiece a ser consciente de que no puede gobernar sin el apoyo de la oposición.

Si lo hace y cumple todas las "exigencias" que C's ha puesto encima de la mesa, que ya fueron preacordadas el pasado septiembre, Rivera garantiza que el Gobierno podrá contar "como mínimo" con su apoyo para sacar adelante estos Presupuestos. "Si no, estará solo, a la deriva y sin apoyo", insiste.

PUBLICIDAD