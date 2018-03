330 43

Presupuestos. el gobierno asegura que presentará los presupuestos y que quien no los apoye tendrá que dar explicaciones

2/03/2018 - 14:14

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el Ejecutivo presentará un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 antes del 23 de marzo y que quien no lo apoye tendrá que explicar por qué.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo señaló el 23 de marzo como "fecha indicativa" para presentar las cuentas públicas, una semana antes que cuando el Gobierno presentó los de 2017 porque, según explicó, este año la siguiente coincide con la Semana Santa.

Preguntado sobre si el Gobierno presentará los Presupuestos aunque no cuente con los apoyos necesarios para su aprobación, el portavoz indicó que "siempre he defendido, incluso de forma obstinada, la necesidad de que haya Presupuestos". "Los vamos a presentar, los vamos a presentar hablando previamente con las fuerzas políticas que estén dispuestas a apoyarnos y las que no estén dispuestas a apoyarnos tendrán que decir por qué creen que estos PGE no benefician a los españoles", aseguró.

Así, Méndez de Vigo insistió en la importancia de tener PGE por el beneficio que supondría para los ciudadanos y porque, en su opinión, daría a España "credibilidad y estabilidad". "El Gobierno cree en su obligación de llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas", afirmó, para recordar que ya llegaron a acuerdos con diversas formaciones para al aprobación de los PGE de 2017 y para la aprobación del techo de gasto de 2018.

02-MAR-18

