Economía/Paro.- UPTA ve "muy preocupante" la situación del comercio, el sector con más número de autónomos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ve "positivo" el dato de 16.027 nuevas altas de autónomos en febrero, pero ve "muy preocupante" la situación del comercio, el sector con más número de trabajadores autónomos.

En una nota, la organización señala que el dato de nuevas altas es "positivo" en general, y aún más en los sectores de la construcción, profesiones técnicas, educación y actividades sanitarias.

No obstante, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, señala que las conclusiones se tienen que sacar al final de cada ejercicio, ya que "las fluctuaciones mensuales no marcan indicios claros, esto solo se puede hacer si se producen crecimientos repetidos mes a mes y en estos momentos no se dan esas circunstancias".

Además, advierte de que los datos tienen una lectura negativa, ante la "muy preocupante" situación por la que está atravesando el sector con más número de autónomos, el Comercio (ICOMERC.MC ) con 793.879 activos.

En dos años se han perdido 17.000 comercios en España en términos netos y en términos totales este sector es el de más entradas y salidas del sistema, ya que casi el 20% del total de altas y bajas en la Seguridad Social provienen del mismo.

