Hacienda aprobará un cheque fiscal para los mayores similar al impuesto negativo para familias numerosas

Muy bien, pues líguelo al crecimiento económico, que imagino que será el crecimiento del PIB, y suba las pensiones ese 2´5 % o 3 % previsto. Por otro lado, si va a fijar un cheque fiscal a personas que superen los 80 años tanto si les retienen o no IRPF se va a quedar casi solo pues la vida real de los hombres no llega a los 80 años y la de las mujeres la sobrepasa un poco. Otra cosa es que nos machaquen con la esperanza de vida que vaya usted a saber si será real o no. Vamos, deje de rizar el rizo y suba las pensiones ya según el IPC que los garbanzos no pueden esperar mucho.