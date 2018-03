Aviso de los supermercados: el Brexit puede traer una escasez de alimentos sin precedentes

No he oido comentario menos razonable en mi vida.



Los británcos fuera de Europa van a tener productos alimenticios básicos muchísimos más baratos que dentro de la UE.



Precisamente la UE pone barreas a productos de paises agrícolas porque son mucho mas baratos y mantiene a esos paisse en la miseria por esa razon.



La realidad es que no saben que inventarse para que Reino Unido no se vaya de la UE, pero con Grecia pudieron y la sumieron en la miseria, Reino Unido es harina de otro costal, de otro costal muy diferente.