Más empleo pero también más absentismo: las bajas crecieron un 9% en 2017, hasta máximos desde 2010

Pues NO y precisamente en mi empresa los que menos problemas me dieron además de ayudarme a llevar todo en regla fueron unos pocos ex-interinos que habían echado, que luego aprobaron y me alegro por ellos porque eran buena gente y trabajadores aunque los demás les "pinchaban" porque se iban a estudiar y pronto de las fiestas de empresa, que siempre pagaba yo, mientras los demás se quedaban hasta el final.



Les he preguntado si no estaban a gusto en la empresa porque siempre he sido justo con los salarios y con las condiciones laborales. Me contestaban que les gustaba estar en mi empresa pero que su objetivo era tener una seguridad laboral aún a costa de ganar menos dinero. Yo eso no podía dárselo porque siempre dependemos del mercado.



Debo haber tenido suerte porque a mí siempre que he ido a un sitio oficial, los funcionarios me han tratado muy bien y han sido diligentes e incluso amables, incluso he sido felicitado por ellos por llevar las cosas bien hechas. Por supuesto que siempre he tratado de evitar horas punta que es cuando hay colas y todo el mundo se queja. A mí me ha dado más problemas los bancos con los que he trabajado a los que he dejado pingües beneficios que la administración.



En mi empresa siempre he tratado de ayudar a mis trabajadores y con la inmensa mayoría aún conservo muy buena relación pese a estar jubilado, pero he tenido, en la época de bonanza, algunos casos de jetas que abusaban de mi buena fe.



Recuerdo un caso que estaba de baja por dolor de espalda y lo vi en TV dando saltos en el campo de fútbol que además estaba fuera del país o el caso de una parejita que, casualmente se ponían "enfermos" los dos a la vez con demasiada frecuencia, etc,etc,etc.