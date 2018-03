Emma Navarro, posible sustituta de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía

Rajoy afirma que la persona elegida todavía no sabe que va a ser ministro

Moncloa no descarta que una mujer se convierta en el próximo inquilino del Ministerio de Economía y reemplace en su lugar al todavía titular de la cartera, Luis de Guindos. Ayer lo admitió el presidente Rajoy, sin llegar a confirmar si el elegido será una mujer o un hombre. Cabe cualquier posibilidad, subrayó. Lo que sí se atrevió a aclarar es que la persona sobre la que recaiga esta responsabilidad no lo sabe en estos momentos.

Como en anteriores ocasiones, el presidente reiteró ayer que la próxima semana nombrará al sustituto de Luis de Guindos -hoy presente en el Consejo de Ministros- al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Quién sabe si el día 8 de marzo, Día de la Mujer.

Precisamente hablando de una opción femenina, se cuela en las quinielas el nombre de Emma Navarro, actual secretaria general del Tesoro y Política Financiera, alta funcionaria del Estado, con amplia formación y conocimiento de las instituciones europeas.

Otros nombres de mujeres son los de Eva Valle (directora de la Oficina Económica del Presidente), Irene Garrido (secretaria de Estado de Economía y Apoyo a las empresas), y Rosa María Sánchez Yebra (exsecretaria general del Tesoro y Política Financiera).

El presidente del Gobierno, preguntado por el nombramiento del nuevo ministro, indicó que hay dos posibilidades: "Que sea alguien que forme parte del Ejecutivo o que no".

Asimismo, afirmó que este relevo no implicará ninguna crisis de Gobierno, y recordó que el actual equipo que conforma el Ejecutivo se constituyó el 4 de noviembre de 2016 y no ve "ninguna razón" para que alguno de los actuales ministros no continúe "al frente de su responsabilidad".

En cualquier caso, se mostró "muy satisfecho" con que España haya obtenido la Vicepresidencia del Banco Central de Europa lo que revela la confianza que genera actualmente el país a nivel internacional, a diferencia de lo que sucedía en 2012, cuando se impuso la propuesta de Luxemburgo para ocupar un asiento en el Consejo de Gobierno del BCE en detrimento de España.

También se mostró "contento" por lo que el nombramiento en el BCE supone para la figura de Luis de Guindos, al que calificó como "un gran ministro", que sentó las bases para darle la vuelta a la situación del país e impulsar las reformas que han contribuido a asentar la recuperación económica.

Por cierto que ayer, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, afirmó que mantiene su postura respecto a que no se ve como nueva ministra de Economía.

