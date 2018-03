El mundo al revés: la desigualdad económica entre 'jubilados' está en mínimos de 20 años

Artículo contradictorio con otros publicados antes. Lo que más me gustó es que las pensiones las trata como subsidios, o sea, que 9 millones de personas vivimos de subsidios llamados pensiones. La consideración me parece una desverguenza total.



La pensión es un derecho adquirido como consecuencia de unas cotizaciones en cuantía y tiempo no un regalo de nadie. Si las gestionasen con criterios económicos y no políticos cada uno recibiría lo justo a su cotización.