El Pacto de Toledo abordará la próxima semana la subida de las pensiones tras una bronca sesión

Yo no soy jubilado, ni siquiera soy pre-jubilado a los 55 años, yo soy un trabajador que tiene un par de décadas de cotización por delante, llenas de gran incertidumbre laboral y con escasas esperanzas de cobrar pensión alguna.



Con este panorama, creo que manipular a las personas de la tercera edad es algo ruin, muy antiguo, pero ruin.



Creo que las pensiones no deben ser un sistema de ahorro en la vejez, ni ser el sustento de familias con hijos y nietos en paro, ni servir para hacer y/o generar patrimonio en vida.



Creo que la pensión, que es individual de cada persona, debe servir para cubrir tus necesidades de vida de manera digna.



Pero, ¿qué es pensión digna?



Unos dirán que 700 euros, otros que 2600 euros. Creo que ambas pensiones son igual de dignas. Lo que no es digno que un Estado, supuesto del bienestar, tenga saltos entre pensiones de sus ciudadanos que van de 425 a 2650 euros. Eso creo que un Estado que quiere ser social no debe permitirlo (pensiones para ricos y para pobres).



Mi recomendación: pensión de cuantía única para todos los jubilados, con independencia de su grupo de cotización, calculada para que dé para cubrir necesidades básicas, sostenible en el tiempo, basada en criterios tipo salario mínimo + inflación, por ejemplo.



Como esto supondría menos cotización a la Seguridad Social, ese dinero en el bolsillo de cada cotizante lo podría utilizar para: abrir un negocio, viajar, ahorrar, hacer patrimonio, etc...