Seis factores que han transformado la economía mundial desde la crisis de 2008

Y por qué el punto 5 no tiene datos o una grafica que cuantifique esos hechos?



mi informacion al respecto es que seria escandalosa, reflejando el muy sensible cambio en el reparto de la tarta de ese valor añadido.



O sea, los salarios no suben porque no se genera mas valor?



o es porque la propiedad ha decidido apropiarse de mucha mas parte de la tarta,



ante la indefension de los empleados fruto deliberado de las reformas laborales, del desmantelamiento sindical, de ‘leyes mordaza anti protestas’, etc etc. hechas por los gobiernos de la derecha economica?



Acabaremos como hace decadas o siglos, los trabajadores aceptando cualquier trabajo por cualquier salario, el ideal del siglo XIX y su revolucion industrial, pobreza laboral y enriquecimiento fastuoso simultaneamente.



Y aun asi, hay quienes siguen votando a esa derecha economica depredadora e insensible e insolidaria total