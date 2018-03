330 43

(AMP) Pensionistas hacen frente a la lluvia y se manifiestan en Madrid para protestar por la subida del 0,25%

1/03/2018 - 14:59

Los sindicatos piden la derogación de la reforma del 2013 y que el estado financie a la Seguridad Social

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Una multitudinaria manifestación, con la gran mayoría de asistentes jubilados, ha abarrotado este jueves la calle Alcalá de Madrid, donde se encuentra la sede del Ministerio de Hacienda, para protestar contra la "escasa" subida de las pensiones del 0,25% que se ha pactado para este año.

Incluso antes de la convocatoria, que situaba el comienzo de las protestas a las 11 horas, ya se podían ver a cientos de manifestantes arremolinados entorno al número 5 de la calle Alcalá, que han alcanzado finalmente a la estatua de El Oso y el Madroño, en la misma Puerta del Sol. De hecho, la densidad de manifestantes ha sido tal que la calle Alcalá ha quedado colapsada, entre otras cosas por la multitud de paraguas y la estrechez de la vía en obras.

Solo a la altura de la Galería Canalejas, frente a la cual la Policía Nacional ha establecido su 'base' de operaciones con tres furgones policiales, se podía caminar. A partir de ese punto se han ido añadiendo más manifestantes, aunque ya con menos afluencia.

En la concentración ha participado el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, que ha considerado que la asistencia ha sido "potentísima" y ha defendido que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo cuando la economía está creciendo por encima del tres por ciento.

Así, Cedrún ha pedido la derogación de la reforma de 2013 y del factor de sostenibilidad para dejar de "amenazar" y "meter miedo a la población". En la misma línea, ha exigido que se deje de crear incertidumbre alrededor de las futuras pensiones de los jóvenes.

"Lo que exigimos es que se reúna el pacto de Toledo y se pongan a debatir el futuro de la financiación de las pensiones", ha apuntado el secretario general de CCOO, que ha asegurado que las pensiones se podrían mantener y ligar a la subida del IPC sin subir los impuestos a los trabajadores, sino con una financiación del Estado a la Seguridad Social consiguiendo que las grandes fortunas y corporaciones "paguen lo que no están pagando y deberían pagar".

Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, también ha defendido la derogación de la reforma de 2013 y del factor de sostenibilidad y ha calificado de "numerosísima" la asistencia a la concentración.

"Nos ha costado mucho salir de Alcalá", ha afirmado Reillo, que ha estimado que durante la manifestación había más de 3.000 personas, pues se alargaba hasta Sol por una parte y hasta Sevilla por la otra.

Asimismo, el secretario general ha criticado que los fondos de la Seguridad Social se utilicen para otros fines más allá de las pensiones, y ha propuesto que el tope máximo de cotización no sea del 45%, sino que vaya más allá.

A su vez, Reillo ha señalado que UGT ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la subida del 0,25%, pues consideran que no se han cumplido los trámites necesarios al haber utilizado un Decreto Ley para la subida saltándose al Parlamento.

Por último, el secretario general ha señalado como principal causante de la falta de financiación de las pensiones a la reforma laboral, que ha creado "empleos precarios" con cotizaciones "mínimas" que han terminado provocando que la 'hucha' de las pensiones esté en -18.000 euros millones de euros.

El responsable de la Comisión de mayores de la FRAVM y portavoz de la plataforma Mayores en Acción, Arsenio Otero, también ha participado en la concentración, que ha calificado de "éxito importante". De hecho, el activista ha estimado la asistencia en 15.000 y 20.000 personas, menor que la que se realizó frente al Congreso, a la que asegura que asistieron 30.000 personas, pero buena teniendo en cuenta la lluvia.

"No esperaba tantísima gente, sobre todo lloviendo", ha admitido el activista, que ha asegurado que esto demuestra "el compromiso que está adquiriendo la gente, que debería preocupar al Gobierno".

Por otro lado, el portavoz de la FRAVM ha lamentado la escasa presencia de jóvenes, y ha señalado que estas movilizaciones también son para defender sus futuras pensiones. "Nosotros nos podemos manifestar porque nos las bajan, pero seguimos teniendo pensión", ha apuntado.

"NO HAY DERECHO"

Entre cánticos dé 'ladrones' y 'Sí se puede', los asistentes se han congratulado del éxito de la convocatoria a pesar de la lluvia y todos defendían un discurso común: "no hay derecho a esto después de toda una vida trabajando". En la misma línea, han defendido que gracias a sus pensiones no ha "estallado la cosa" durante la crisis.

Así se ha manifestado un taxista jubilado de 72 años, que ha afirmado que lleva cotizados 41. "He estado pagando los últimos 11 años lo máximo y de eso al final me han quedado 1.181 euros", ha lamentado. "No es lógico que no nos paguen lo que sube la vida", ha criticado, para después asegurar que necesita esa subida para ayudar a sus hijas y defender que él no ha votado al PP, sino primero al PSOE y ahora a Podemos.

Un compañero suyo, un conserje jubilado de 76 años, sí que ha admitido haber votado al PP, aunque ha asegurado que "nunca más", ni en las próximas municipales y autonómicas de 2019 ni en las generales, ha concretado.

Alrededor de las 12 horas, coincidiendo con un aumento de la intensidad de la lluvia, la concentración ha ido decreciendo y se ha limitado a la puerta del Ministerio, donde un 'speaker' ha lanzado consignas con un megáfono. 'Gobierno, ladrón, nos roba la pensión', 'No hay pan para tanto chorizo' o 'Ni un paso atrás' han sido algunas de ellas.

Media hora después, mediante la misma megafonía los convocantes han dado por terminada la concentración y han hecho un llamamiento a los asistentes para que asistan a una nueva concentración frente al Congreso el 15 de marzo a las 11 horas.

