Álvarez (UGT) acusa a Linde de "no tener ni idea" de lo que le cuesta vivir a un jubilado

1/03/2018 - 14:05

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado este jueves al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de "no tener ni idea" de lo que le cuesta a un jubilado vivir, ya sea sólo, en pareja o manteniendo a hijos o a hijos y nietos.

Álvarez, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, reaccionaba así al ser preguntado por las afirmaciones de LINDE (LIN.XE )acerca de que la mayoría de los jubilados en España posee una vivienda en propiedad, lo que puede considerarse una "renta en especie".

Linde ha indicado que la media de jubilados titulares de una casa en España está 20 puntos por encima de Alemania. "La renta en especie es parte importante de la pensión y no se suele mencionar, pero es una realidad, ya que "no es lo mismo" pagar un alquiler de 600 o 700 euros al mes que una comunidad de 100 euros.

Las declaraciones del gobernador no han sentado bien a Pepe Álvarez, pues considera que Linde desconoce lo que le cuesta vivir a un jubilado, sobre todo si éste se ha hecho cargo del mantenimiento de sus hijos o incluso de sus nietos, situaciones que se han dado durante la crisis económica en muchas familias.

"No respetar el papel fundamental de nuestros pensionistas para sostener la sociedad en los últimos años es una desvergüenza. El gobernador del Banco de España debería tener en cuenta que un país que no es digno con sus mayores, no es un país digno", ha espetado Álvarez.

En su opinión, Linde, con estas palabras, "ha vuelto a las andadas" y ha añadido que si el Banco de España "se hubiera dedicado a controlar a los bancos, no se hubieran perdido los miles de millones que han costado a los contribuyentes las fiestas de las cajas y de otras entidades financieras".

