Grupo La Máquina elevará un 14% su negocio este año impulsado por nuevos proyectos y descarta salir de Madrid

1/03/2018 - 13:18

Abrirá un nuevo local en la madrileña calle Ponzano en verano y continuará con su alianza con El Corte Inglés y Real Madrid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Grupo La Máquina, que aglutina en la actualidad 15 locales desde su primera apertura en 1982, prevé alcanzar este año una facturación de 56 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14% respecto a 2017, impulsado por nuevos proyectos, que no incluyen la salida de Madrid a corto plazo.

"No tenemos planes para salir de Madrid ni este año ni en 2019, queremos seguir siendo punteros en la restauración en Madrid y continuar sorprendiendo", ha afirmado el director general del grupo, Javier Rueda, quien, no obstante, deja la puerta abierta a una posible expansión de la mano de El Corte Inglés en sus espacios 'Gourmet Experience', aunque "hoy por hoy no hay nada".

"Vamos de la mano de los planes de expansión de El Corte Inglés, estamos abiertísimos a ellos", ha señalado Rueda, para quien tanto el grupo presidido por Dimas Gimeno como el Real Madrid son "socios que aportan valor".

En concreto, el grupo de restauración posee dos restaurantes dentro del estadio Santiago Bernabéu (Puerta 57 y El Asador de la Esquina), al tiempo que está presente desde 2011 en tres espacios 'Gourmet Experience', ubicados en El Corte Inglés de Goya, Castellana y Gran Vía.

Grupo La Máquina cerró el pasado año con una facturación de 49,5 millones de euros, lo supone un crecimiento del 15,8% respecto a 2016, aupado por las nuevas aperturas como el restaurante Lux, en pleno barrio Salamanca, y del 51% sobre 2015.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó 11,8 millones de euros en 2017, un punto por encima del logrado un año antes, al tiempo que la inversión se situó en 9,2 millones de euros entre 2016 y 2017, con una situación financiera saneada.

"Los proyectos se realizan con recursos propios, la deuda sobre Ebitda es supermanejable, tras muchos años de hacer las cosas bien", ha afirmado.

De cara a este año, la compañía, que apuesta por seguir en manos de la familia Tejedor, pese a haber tenido alguna propuesta para entrar en el capital, se centrará este año en sus nuevos proyectos, entre ellas el lanzamiento de un concepto de local innovador en la madrileña calle Ponzano, además de una renovación integral en el restaurante La Máquina Original.

El nuevo local de Ponzano, del que Rueda no ha querido revelar muchos detalles, tendrá una superficie de 100 metros cuadrados y dará empleo a 40 personas. "Será una sorpresa, no será un Lux ni una Máquina", ha afirmado.

Otros proyectos del grupo, que también ha tenido propuestas para dar el salto internacional pero ha rechazado, serán la consolidación de su división de eventos, centrada fundamentalmente en el Jardín de la Maquina, inaugurado en 2016, para posteriormente abordar el negocio de catering e incluso el establecimiento en hoteles.

El director general del Grupo La Máquina, que aterrizó en la compañía hace un año, ha subrayado que el objetivo fundamental es crear nuevos conceptos y aportar valor al mundo gastronómico en Madrid, donde hay todavía potencial de crecimiento impulsado por el crecimiento económico y el aumento del turismo por el desembarco en la capital de cadenas hoteleras internacionales.

El relevo generacional del grupo, con un equipo formado por 650 profesionales, lleva tiempo consolidándose, siendo los hijos del fundador quienes siguen los pasos de su padre. Así, Sergio Tejedor actualmente como consejero delegado y presidente, apoya al nuevo director general del grupo, Javier Rueda, y a Roberto Tejedor como asesor gastronómico.

La vinculación en el sector de la restauración de la familia Tejedor se remonta a los años 30 cuando los padres de Carlos Tejedor, fundador de Grupo, ponen en marcha una pequeña 'Casa de Comidas' en Medina del Campo (Valladolid).

