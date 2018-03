El Banco de España destaca que la vivienda en propiedad de los jubilados minimiza el problema de las pensiones

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que poca vergüenza tiene.



¿Qué pensión vitalicia además de la SS te quedará Sr linde?



¿Cuántas casitas tienes?



El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, percibió en 2016 una retribución bruta total de 186.800 euros, lo que supone un 1,54% más que los 183.969 euros percibidos el ejercicio precedente.



El tiene una subida del 1,54% y a los pensionistas el 0,25%, mejor calladito señor Linde.



Con ese sueldo yo tampoco me preocuparía del futuro.



El que mi casa sea de mi propiedad no quiere decir que no me revaloricen mi pensión, como mínimo lo que se le revaloriza a usted su "pequeña" nómina.