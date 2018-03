330 43

Economía.- El PSOE pide que el Pleno del Congreso de pensiones con Rajoy incluya votación de resoluciones

El PSOE quiere que el Pleno del Congreso avanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el futuro de las pensiones incluya la votación de resoluciones concretas, tanto a iniciativa del propio Ejecutivo como de los grupos parlamentarios.

Así lo ha manifestado este jueves la portavoz de los socialistas en el Congreso, Margarita Robles, durante una comparecencia ante los medios de comunicación ante la Cámara Baja, en la que ha lamentado que la comparecencia del Gobierno sea "a rastras" y después de que los principales grupos de la oposición ya hubieran anunciado su apoyo a celebrar la sesión plenaria.

"Es importante y fundamental que los ciudadanos sepan que, si va al Congreso, lo hace a rastras ante la presión de fuerzas parlamentarias y los movimientos que está habiendo en la calle", ha aseverado Robles, que ha reclamado las explicaciones del presidente, pues espera "que no delegue" en su ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

"EN EL PSOE HEMOS ESTADO ABSOLUTAMENTE SOLOS"

Asimismo, ha dicho que su formación "tampoco va a aceptar que se utilice a los pensionistas desde un punto de vista claramente electoral", por lo que ha pedido que "se retrate, se deje de discursos teóricos y cuente sus propuestas para mejorar la vida de los pensionistas".

"Le exigimos que haga propuestas concretas y no vamos a aceptar nada que no comporte esa revalorización de las pensiones al IPC", ha aseverado, pidiendo al presidente que deje de "ampararse en la herencia recibida". "Lleva seis años de Gobierno. Es para que no se escude más y trate de resolver problemas concretos", ha dicho.

Por otro lado, Robles ha llegado a lamentar la "soledad" en la que, a su juicio, ha estado el PSOE en su defensa de los pensionistas. "Hemos estado absolutamente solos en estas reivindicaciones", ha dicho, recordando que su grupo ha llevado hasta 24 iniciativas al Congreso en materia de pensiones.

