Suecia quiere volver a ser grande otra vez con más impuestos y Estado de Bienestar

Vivo en Suecia y cada mes me quitan un 30% de mi salario. Muchas veces pienso que me encantaría que me quitaran menos, pero también soy consciente de que lo que gran parte de lo que ha conseguido este país ha sido gracias a eso.



España y Suecia distan mucho en como son gestionadas por sus políticos. Un ejemplo es que por lo general en España siempre nos estamos comparando con Europa. En Suecia se tiene una idea innovadora que puede repercutir en el bienestar de los ciudadanos y se prueba a ver. Por cosas como esta Suecia está siempre arriba en los rankings de innovación, desarrollo tecnológico, bienestar, inversión en cultura.... y España NO.