La deuda de los hogares retrocedió en enero a su nivel más bajo desde mayo de 2006

El dato seria buenisimo sino fuese porque es consecuencia del miedo a perder el trabajo, a que lo pierdan tus hijos y tengas que ayudarlos, a que no puedas pagar la hipoteca y te quedes en la calle etc, etc y como consecuencia la falta de consumo, aumento del consumo de low cost que hace que la mayoria de los autonomos y pequeñas empresas se vean al borde de la quiebra o cierren, se recaudan menos impuestos, se contrate menos gente y con salarios más bajos etc..... La espiral perfecta y todo o lo poco que se consume a los bolsillos de las grandes empresas, multinacionales ,llamense inditex, Amazon o cualquier otra y por supuesto de la Banca y las compañias electricas y energeticas. Estos a su vez sacan el dinero del circuito normal mediante sociedades en sitios privilegiados y como consecuencia el mercado es incapaz de regularse por si mismo ya que hay gente haciendo trampas en el mismo o jugando con cartas ventajosas ,



Los Megaricos cada vez más Megaricos y el resto........



Debemos menos porque no sabemos si mañana lo vamos a poder pagar.



Han destrozado la confianza y la esperanza de tanta gente que ya no tengo palabras.