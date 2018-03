Rajoy dice que la semana próxima nombrará al sucesor de Guindos, al que aún no se lo ha comunicado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que la próxima semana nombrará a la persona que sustituirá a Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a la que aún no le ha comunicado la noticia. Rajoy quiere comparecer en el Congreso "en diez o doce días" para un debate monográfico sobre pensiones.

"La semana que viene lo nombraremos. Hay dos posibilidades: que sea alguien que forme parte del Gobierno o que no", dijo Rajoy, quien aseguró que el elegido "aún no lo sabe", sin ser más explícito, y tampoco quiso avanzar de si se tratará de un hombre o una mujer.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Rajoy afirmó que este relevo no implicará ninguna crisis de Gobierno, y recordó que el actual equipo que conforma el Ejecutivo se constituyó el 4 de noviembre de 2016 y no ve "ninguna razón" para que alguno de los actuales ministros no continúe "al frente de su responsabilidad".

En cualquier caso, se mostró "muy satisfecho" con que España haya obtenido la vicepresidencia del BCE, lo que revela la confianza que genera actualmente el país a nivel internacional, a diferencia de lo que sucedía en 2012, cuando se impuso la propuesta de Luxemburgo para ocupar un asiento en el Consejo de Gobierno del BCE en detrimento de España.

También se mostró "contento" por lo que el nombramiento en el BCE supone para la figura de Luis de Guindos, al que calificó como "un gran ministro" que sentó las bases para darle la vuelta a la situación del país e impulsar las reformas que han contribuido a asentar la recuperación económica.

