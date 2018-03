Rajoy quiere comparecer en el Congreso "en diez o doce días" para un debate monográfico sobre pensiones

Sr. Raloy ya no nos convence. Ya sabemos que lo suyo es bajar impuestos pero no lo hace o lo hace a su modo. Por mi pensión pago hoy más que cuando accedió al poder a pesar de las cutres subidas. Por mis ahorros no lo cuento me soplaron lo invertido en el B, Popular y me impusieron la doble tributación en los dividendos.



Para subir las pensiones no hay dinero, pero claro si los sueldos privados son una porquería y el paro no se soluciona no puede usted pretender pagarlas con cotizaciones nada más. Despues nos sale con la petenera de satisfacer los agravios comparativos entre fuerzas de seguridad y las subidas generosas al funcionariado dejando ver que dinero si hay pero para lo que quiere. No Sr, Rajoy mi voto tiene otro destino y le auguro un batacazo parecido a la UCD. Yo de ser usted me retiraría ya porque va a quedar bastante mal.