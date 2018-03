Los pensionistas hacen frente a la lluvia y se manifiestan en Hacienda para protestar por la subida del 0,25%

Veo que hay mucho PEPERO suelto (claro como que ya tienen la vida solucionada). Como estos estan todos enchufados y cobrando un sueldo que no se merecen, les da absolutamente igual lo que le pase al resto de la población ( ya sean viejos, jovenes, etc).



Pués si que si, esta muy bien que se empiezen a movililzar (que hasta ahora parecia que ya estuvieran muertos en vida) y salir a la calle a manifestarse. Y para ir bien lo tendrian que hacer los mas de 8 millones de pensionistas que hay hoy en España e incluso les dariamos apoyo muchas mas personas.



Hay algun forero que dice que no hay dinero en España, o una de dos, o es un ignorante o tiene muy poca capacidad intelectual (para decirlo con palabras finas).



¿Dinero para toda la pandilla de corruptos del gobierno bien que ha habido, no? ¿Y para sus sueldos millonarios también hay no? Pués no vengais con la tonteria de que no hay dinero y informaros un poquito mas...